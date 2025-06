Vollering neemt leiding in Catalonië na winst in bergrit

COLL DE PAL (ANP) - Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Ronde van Catalonië. De kopvrouw van FDJ-Suez was vrijdag in de eerste etappe al als tweede geëindigd achter haar Zwitserse ploeggenote Elise Chabbey, maar liet in de tweede rit nog maar eens zien wie de beste wielrenster is als de weg omhoog loopt.

Alleen de 20-jarige Française Marion Bunel van Visma - Lease a Bike bleef op de slotklim van 10 kilometer in haar spoor. Pas in de laatste 600 meter, na een versnelling van Vollering, moest Bunel zich gewonnen geven en een halve minuut na de ritwinnares genoegen nemen met de tweede plaats. Op twee minuten achter Vollering won de Nederlandse Femke de Vries (Visma) de sprint om de derde plaats van Chabbey.

De Ronde van Catalonië eindigt zondag met een rit van Castelldefels naar Barcelona. De Catalaanse rittenkoers werd vorig jaar gewonnen door Marianne Vos. Die is er dit jaar niet bij.