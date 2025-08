Vollering vindt tweede plek hoogst haalbare na valpartij

CHATEL PORTES DU SOLEIL (ANP) - Oud-winnares Demi Vollering vindt haar tweede plek in de Tour de France Femmes het hoogst haalbare na haar eerdere valpartij. "Ik kwam hier voor etappezeges en de gele trui en dat is allemaal niet gelukt. Dat is jammer, maar na die valpartij in de derde etappe wist ik niet of ik nog door kon", zei een geëmotioneerde Vollering tegen Eurosport.

De winnares van 2023 kwam in de derde etappe hard ten val en bleek na onderzoeken door te kunnen. Zaterdag in de koninginnenrit was Pauline Ferrand-Prévot echter veel te sterk, waarmee de Française de basis legde voor haar eerste Tourzege. Vollering: "Pauline vloog omhoog en maakte ook vandaag weer het verschil. Na mijn val was deze tweede plek het hoogst haalbare."

De Nederlandse hoopte zondag de slotrit nog te winnen, maar zag die eer na een inschattingsfout ook naar Ferrand-Prévot gaan. "Het was niet slim om op dat punt van de klim aan te gaan, daarmee creëerde ik een perfect moment voor Pauline. Maar ik moest het proberen."