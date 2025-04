DEN BOSCH (ANP) - De volleybalsters van Draisma Dynamo hebben voor het eerst de beker gewonnen. De speelsters uit Apeldoorn waren in de finale in de Maaspoort in Den Bosch te sterk voor Friso Sneek: 3-0 ( 25-20 25-14 25-23).

De mannenploeg van Draisma Dynamo verloor de finale. Ze gingen met 3-0 onderuit tegen Orion Stars uit Doetinchem (25-20 25-19 25-15). Het is de vijfde keer dat Orion de beker wint en de tweede keer op rij.