Vuelta kort gehinderd door blokkade pro-Palestijnse demonstranten

PUERTO DE NAVACERRADA (ANP) - Pro-Palestijnse demonstranten hebben ook de twintigste en voorlaatste etappe van de Vuelta verstoord. Op ongeveer 17 kilometer voor de finish was een groep actievoerders op de weg gaan zitten. De koplopers en het peloton slaagden erin hun weg te vervolgen door de blokkade te omzeilen, al werden zij ook daarbij gehinderd.

De demonstranten, die zich vooral richten tegen de aanwezigheid van wielerploeg Israel - Premier Tech in het peloton, houden de Vuelta al sinds de start een kleine drie weken geleden in hun greep. De elfde etappe in het Baskische Bilbao kreeg door de actievoerders, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Dinsdag werd in de zestiende etappe in Galicië uit vrees voor verstoring nog voor de slotklim gefinisht. Om veiligheidsredenen werd ook de tijdrit van donderdag in Valladolid ingekort.

De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.