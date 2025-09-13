ECONOMIE
Bol: legendarische estafetteploeg wint gewoon knap zilver

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 17:01
anp130925113 1
TOKIO (ANP) - Er was blijdschap bij de Nederlandse estafetteploeg over de zilveren medaille op de 4x400 meter gemengd bij de WK atletiek in Tokio. Al was het minder dan de olympische gouden medaille van een jaar geleden in Parijs. "De media zien de estafetteploeg als legendarisch, maar dat kan niet ieder toernooi het geval zijn. We hebben nu heel knap zilver gewonnen", zei Femke Bol na afloop.
De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden was zoals vanouds de slotloopster van het viertal en de hoop was dat zij nog de versnelling in de benen had waarmee ze de ver aan kop lopende Amerikaanse Alexis Holmes kon inhalen, maar het gat was te groot. "Maar ik heb niet opgegeven, ben tot aan de finish voluit gegaan."
