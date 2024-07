Wagen winnaar Russell in Spa te licht, diskwalificatie dreigt

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - De zege van Formule 1-coureur George Russell in de Grote Prijs van België is onzeker. Bij de weging van de wagens na afloop van de race was de Mercedes van de Britse winnaar te licht. Autosportbond FIA heeft de kwestie doorverwezen naar de stewards die er een beslissing over moeten nemen.

Deze overtreding kan Russell een diskwalificatie opleveren. De zege gaat dan naar zijn teamgenoot Lewis Hamilton die als tweede eindigde. Max Verstappen finishte als vijfde. Hij zou opschuiven naar de vierde plaats.