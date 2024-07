Zuid-Korea aan kop medaillespiegel, nog geen succes Nederland

PARIJS (ANP) - Zuid-Korea voert op de tweede dag van de Olympische Spelen van Parijs vooralsnog het medailleklassement aan. Met drie gouden en twee zilveren plakken én een bronzen medaille blijft het land Australië (drie keer goud, twee keer zilver) en China (drie keer goud, een keer zilver en een keer brons) voor. Gastland Frankrijk staat op de vierde positie, gevolgd door de Verenigde Staten.

Nederland wacht nog op de eerste medaille. Bij het mountainbiken leek Puck Pieterse zondag zilver te gaan veroveren, maar door een lekke band werd ze vierde. Ook de handboogschutsters eindigden als vierde. In de landenwedstrijd verloren zij in de strijd om het brons van Mexico. Favoriet Zuid-Korea versloeg China in de finale.