GOUDA (ANP) - De waterpoloërs van GZC Donk hebben beslag gelegd op de Challenger Cup. De tweede beslissende wedstrijd tegen EVK Zaibas uit Litouwen werd met 12-9 gewonnen. Twee weken terug ging het uitduel nog met 13-11 verloren.

Nooit eerder pakte een Nederlandse ploeg bij de mannen een Europese beker. Voor de ploeg uit Gouda was Guus van IJperen met vijf doelpunten bepalend. Hij was in de slotseconden ook verantwoordelijk voor de eindstand.