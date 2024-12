Waterpolosters met debutanten naar World Cup in Griekenland

NIEUWEGEIN (ANP) - Bondscoach Evangelos Doudesis van de Nederlandse waterpolosters heeft in zijn selectie voor het toernooi om de World Cup van volgende maand vier speelsters opgenomen die hun debuut kunnen maken voor Oranje. Het gaat om Storm Willemsen (Polar Bears), Tess van der Meer (ZVL-1886), Lois den Ouden (ZV De Zaan) en Robin Jutte (Orizzonte, Italië).

Van de ploeg die op de Olympische Spelen van Parijs het brons veroverde, laat Doudesis Laura Aarts, Vivian Sevenich, Brigitte Sleeking, Maartje Keuning en Bente Rogge thuis. Zij krijgen nog wat extra rust. Iris Wolves is gestopt als international. "We hebben een enorm succesvolle maar ook intensieve periode achter de rug, met twee WK's, een EK en de Olympische Spelen binnen één jaar tijd", zegt Doudesis op de website van zwembond KNZB. "Na Parijs hebben we een aantal maanden rust genomen, maar het is fijn om nu weer te gaan starten met de nieuwe cyclus op weg naar Los Angeles 2028. We hebben er zin in om in de World Cup te spelen en toe te werken naar het WK in de zomer in Singapore."

Nederland neemt het in de Griekse kustplaats Alexandroupolis vanaf 14 januari in poule B van Divisie 1 op tegen Israël, Italië en Australië. De andere poule bestaat uit Griekenland, Verenigde Staten, Spanje en Hongarije. De beste twee landen van elke poule spelen nog voor de plaatsen 1 tot en met 4, terwijl de beste zes landen zich plaatsen voor de Super Final in april in Berlijn.