Waterpolosters missen finale Spelen na strafworpen tegen Spanje

NANTERRE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters zijn er na een verloren strafworpenserie tegen Spanje net niet in geslaagd de olympische finale te bereiken. De regerend Europees kampioen kwam in de tweede helft terug van een 10-5-achterstand, maar miste vervolgens alsnog de kans op de tweede olympische finale ooit. Na een gelijke stand na de reguliere speeltijd (14-14) nam Spanje de strafworpen beter (4-5). De periodestanden waren 1-6 4-4 6-1 3-3.

Brigitte Sleeking miste in de strafworpenserie als enige.

In de wedstrijd om het brons is titelverdediger Verenigde Staten of Australië zaterdag de tegenstander. Oranje pakte in 2008 goud op de Spelen van Beijing.