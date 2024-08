'B&B Vol Liefde-Malgosia tien maanden in cel voor drugshandel!'

De Poolse Malgosia (50) uit B&B Vol Liefde heeft een engelenstem en gooide al haar charmes in de strijd om Albert in te palmen, maar achter die charmante glimlach blijkt een duister verleden te zitten. De rondborstige sopraan is de meest besproken kandidate van dit seizoen, zeker toen uitkwam dat ze in de gevangenis heeft gezeten en het productieteam om de tuin heeft geleid met haar verklaring van goed gedrag. Nu is eindelijk duidelijk geworden waarvoor ze achter de tralies zat...

Verrassende wending

Het lukte haar niet om het hart van de steenrijke Spaanse hotelier Albert veroveren. Ze trok haar conclusies en vertrok uit het Catalaanse kasteel. Maar de roddels en speculaties over haar draaien nog op volle toeren. Showbizzblad Story komt nu met een heftig verhaal over Malgosia. Wat blijkt? Ze draagt een inktzwart verleden met zich mee.

Criminele organisatie

Volgens een goed ingevoerde bron, die zijn kennis deelde met Story, heeft Malgosia maar liefst tien maanden achter de tralies doorgebracht wegens haar betrokkenheid bij drugshandel. "Ze maakte deel uit van een criminele organisatie die kilo's cocaïne importeerde”, zegt de anonieme bron tegen het roddelblad. “Hoewel de straf in Polen werd uitgesproken, zat Malgosia in ons land vast. Ze heeft in drie gevangenissen gezeten: in Eversoord, Heerhugowaard en Middelburg.”

Half miljoen schuld

En alsof dat niet genoeg was... Dezelfde bron onthult: "Er loopt momenteel ook een rechtszaak in Polen tegen Malgosia, omdat zij tal van werklieden uit de bouw- en hovenierswereld niet betaald heeft. Malgosia heeft een half miljoen euro schuld, maar lost geen cent af.”