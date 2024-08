Zoon van Ridouan Taghi blijft 90 dagen langer in de cel

ZWOLLE (ANP) - Faissal T., de 23-jarige zoon van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, blijft voorlopig in de cel. Zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Zwolle besloten, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. T. werd vorig jaar augustus in zijn woonplaats Dubai gearresteerd en zat sindsdien in de cel. De Verenigde Arabische Emiraten leverden hem vorige maand uit aan Nederland.

Ridouan Taghi is eerder dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij werd eind 2019 opgepakt in Dubai en als ongewenst vreemdeling binnen enkele dagen op het vliegtuig naar Nederland gezet. Sindsdien zit hij vast in de EBI in Vught. Naar verluidt wist hij vanuit daar op illegale wijze contact te onderhouden met zijn zoon, die de aansturing van het drugsimperium van zijn vader zou hebben overgenomen.