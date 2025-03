WEVELGEM (ANP) - Lorena Wiebes heeft haar honderdste zege als wielerprof geboekt. Dat deed de 26-jarige Nederlandse renster van SD Worx-Protime in de Belgische koers Gent-Wevelgem.

Wiebes versloeg in de sprint van een grote groep de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Charlotte Kool. Na haar winst in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne was het haar derde overwinning in acht dagen.