Wiebes klopt Vos in sprint vrouwenversie Milaan-Sanremo

SANREMO (ANP) - De Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de vrouwenversie van de klassieker Milaan-Sanremo gewonnen. Het was een koers over 156 kilometer van Genua naar Sanremo. Wiebes, die rijdt voor SD Worx-Protime, versloeg in de sprint van een kleine groep haar landgenote Marianne Vos.

Het was de eerste editie van de koers onder de naam Sanremo Women. Op de wegen naar de Italiaanse kustplaats werd tussen 1999 en 2005 wel de Primavera Donne verreden. Eenmaal won een Nederlandse renster: Mirjam Melchers in 2002.

De Zwitserse Noemi Rüegg werd derde. Demi Vollering finishte als vijfde.

De Nederlandse Anne Knijnenburg werd na een solo in de afdaling van de Capo Mele, de eerste van vijf bergjes richting Sanremo, ingelopen. Op de Capo Berta, een kleine 40 kilometer voor de finish de derde helling in de finale, bleven de kanshebbers in elkaars buurt. Met een grote groep ging het richting Cipressa, de plek waar normaal gesproken de strijd om de zege echt begint.

Slotfase

De rensters met klimmersbenen verhoogden op de Cipressa het tempo, maar de groep bleef omvangrijk. Met name de ploeg Lidl-Trek van de Italiaanse Elisa Balsamo controleerde. In de afdaling brak de groep. Een kleine dertig rensters bleven vooraan over op weg naar de laatste hindernis, de Poggio.

Ook daar bleef een aanval lang uit. De Française Juliette Labous, ploeggenote van Vollering, was de eerste die het probeerde. De Poolse Kasia Nieuwiadoma nam de kop over, gevolgd door Vollering. Maar tot een schifting leidde het niet en met Wiebes en de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky waren twee van de snelste finishers mee in de eerste groep. De Italiaanse Elisa Longo Borghini viel meteen na de afdaling van de Poggio aan. Ze kreeg een gaatje, maar Kopecky haalde haar terug waarmee ze de weg vrijmaakte voor de zege van haar ploeggenote Wiebes.