Hamas beschuldigt Washington van leugens over strijd in Gaza

RAFAH/CAÏRO (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas beschuldigt Washington ervan te liegen over de positie van de beweging. Hamas heeft niet zoals de Amerikaanse regering aangeeft "voor oorlog gekozen in plaats van gijzelaars vrij te laten". Het is volgens een verklaring van Hamas Israël dat het staakt-het-vuren afgelopen dinsdag heeft opgezegd met zware bombardementen op de Gazastrook en met een nieuwe inval in het gebied.

Hamas heeft naar eigen zeggen weer voorstellen gedaan voor de vrijlating van gijzelaars en van Palestijnse gevangenen. Die zouden door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "zijn afgewezen en gesaboteerd voor politieke belangen van de premier".

Israël voert sinds dinsdag weer aanvallen uit op de Gazastrook. In de afgelopen 48 uur zijn er volgens gezondheidsdiensten 130 doden gevallen onder wie vijf kinderen. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben in de Gazastrook sinds oktober 2023 melding gemaakt van ongeveer 49.750 doden en 113.000 gewonden meldt de nieuwszender Al Jazeera zaterdag.