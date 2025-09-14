Wiebes sprint in Franse eendagskoers naar 24e zege van 2025

FOURMIES (ANP) - Lorena Wiebes heeft in de eendagswedstrijd La Choralis Fourmies Féminine haar 24e zege van het seizoen op de weg geboekt. De 26-jarige renster van SD Worx - Protime won na 123 kilometer met start en finish in Fourmies de sprint.

De ploeg van Wiebes neutraliseerde alle aanvalspogingen. Daarop bleef de Europees en Nederlands kampioene in de sprint de Ierse Lara Gillespie en de Franse Gladys Verhulst-Wild voor. Haar landgenote Nienke Veenhoven eindigde als vierde.

Wiebes schreef een week eerder nog de Simac Ladies Tour op haar naam door vijf van de zes etappes te winnen.

Slotrit

Femke de Vries is er niet in geslaagd de Ronde van de Ardèche te winnen. De 31-jarige wielrenster van Visma - Lease a Bike ging als leidster van het algemeen klassement de slotrit in, nadat ze een dag eerder in de vijfde etappe de leiderstrui had overgenomen van landgenote Mischa Bredewold.

In de laatste etappe reed de Italiaanse Monica Trinca Colonel naar de ritzege en won ook het eindklassement. De Vries moest op de vierde plaats ruim een minuut toegeven en eindigde in het klassement als tweede.