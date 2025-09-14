ECONOMIE
FC Utrecht verliest in eigen Galgenwaard van FC Groningen

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 17:57
UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft thuis met 1-0 verloren van FC Groningen. Het elftal van Ron Jans kende zondag in de eigen Galgenwaard voor 22.681 toeschouwers een offday. FC Utrecht en FC Groningen hebben nu allebei 9 punten uit vijf wedstrijden.
In de eerste helft kregen FC Utrecht en FC Groningen nauwelijks kansen om de score te openen. Doelpunten bleven de eerste 45 minuten dan ook uit.
Utrecht-doelman Vasilis Barkas werd in de rust gewisseld voor Michael Brouwer. In de tweede helft kwam ook de Utrechtse publiekslieveling Sébastien Haller in de ploeg voor Davy van den Berg. Het zorgde er niet voor dat FC Utrecht iets kon afdwingen. Ook de bezoekers maakten geen aanspraak op een doelpunt.
FC Groningen kwam in de 70e minuut verrassend op voorsprong door een doelpunt van Marko Rente. De Duitse verdediger kopte raak uit een voorzet van Stije Resink. De treffer werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar na ingreep van de VAR kwam de 0-1 toch op het scorebord te staan.
