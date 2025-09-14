Griekse yoghurt komt niet altijd uit Griekenland. In 2017 produceerde de staat New York zelfs meer ‘Greek yogurt’ dan Griekenland. De yoghurt is dik en romig doordat de vloeibare wei wordt uitgezeefd. Griekse yoghurt maakt al eeuwen deel uit van het mediterrane dieet.

Dit is wat voedingsdeskundigen te zeggen hebben over waarom het zo goed voor je is:

Het zit boordevol eiwitten.

Door het zeven bevat Griekse yoghurt meer eiwit dan gewone yoghurt. Een portie van 150 gram magere, naturel Griekse yoghurt levert circa 15,4 gram eiwit, ruim het dubbele van gewone yoghurt en meer dan een kwart van de dagelijkse behoefte voor een volwassene van 73 kilo. Let op: gewone yoghurt bevat doorgaans meer calcium.

Griekse yoghurt is ook een “complete” eiwitbron, aldus Ethan Balk, universitair hoofddocent klinische voeding aan de New York University. Dit betekent dat het eiwit alle negen essentiële aminozuren bevat die je lichaam niet zelf kan aanmaken.

De meeste mensen consumeren al voldoende eiwitten en hoeven hun inname niet te verhogen. Maar het is het beste om je eiwitten uit voedingsrijke voedingsmiddelen zoals Griekse yoghurt te halen, in plaats van uit poeder of supplementen, aldus Angie Hasemann Bayliss, directeur klinische voeding bij UVA Health.

Het is goed voor je darmen.

Alle yoghurt, dus ook Griekse, bevat probiotica die het darmmicrobioom ondersteunen. Observatieonderzoek laat zien dat mensen die minstens twee keer per week yoghurt eten, minder vaak een bepaald type darmkanker krijgen dan mensen die het zelden eten. Dit bewijst geen oorzaak-gevolg, maar past binnen breder onderzoek naar gefermenteerde voeding en kankerrisico.

Het is rijk aan vitamine B12.

Een portie van 150 gram magere Griekse yoghurt bevat iets meer dan één microgram vitamine B12. Dat lijkt misschien niet veel, maar het is bijna de helft van de 2,4 microgram die volwassenen dagelijks zouden moeten consumeren.

Vitamine B12 helpt bij de vorming van rode bloedcellen, het behoud van energie en het optimaal functioneren van het zenuwstelsel, aldus mevrouw Bayliss.

Klaar om aan te vallen?

Om optimaal te profiteren van de gezondheidsvoordelen van Griekse yoghurt, zijn er een paar dingen waar u op moet letten.

Controleer bijvoorbeeld de ingrediënten van gearomatiseerde varianten. Deze yoghurts kunnen vol zitten met toegevoegde suikers en sommige bevatten additieven (zoals kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen), waardoor ze ultraverwerkte voedingsmiddelen zijn.

Kies voor yoghurt met minder dan 12 gram toegevoegde suiker per portie en probeer een variant te kiezen met zo min mogelijk ingrediënten, adviseert Candace Pumper, diëtiste bij het Wexner Medical Center van de Ohio State University. Of koop de naturelvariant en voeg honing of ahornsiroop toe om het zoeter te maken.