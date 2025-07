Wiebes sprint naar ritzege in Giro d'Italia

TRENTO (ANP) - Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De rit ging van Vezza d'Oglio naar Trento over 122 kilometer en eindigde door een massale valpartij kort voor de finish in een sprint van een kleine groep. Daarin was de Nederlandse renster van SD Worx - Protime te snel voor de Britse Josie Nelson en de Belgische Lotte Kopecky.

Bij een val op ruim 2 kilometer voor de streep voorin het peloton waren zeker tien rensters onderuitgegaan. Wiebes bleef, met ploeggenote Kopecky voor zich, uit de problemen en sprintte niet veel later zonder problemen naar haar vierde etappezege in de Giro. In 2021 won ze al twee ritten, in 2023 een.

De Britse Anna Henderson (Lidl-Trek) behield de roze leiderstrui.