Wiebes sprint naar unieke derde zege op rij in Wevelgem

WEVELGEM (ANP) - Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij In Flanders Fields - In Wevelgem op haar erelijst bijgeschreven. De 27-jarige Nederlands kampioene van SD Worx - Protime was na 135 kilometer de beste in een sprint van vijf rensters. Ze versloeg de Belgische Fleur Moors en landgenote Karlijn Swinkels in de koers die bekendstaat als Gent - Wevelgem.

Wiebes was in 2025 en 2024 ook de beste in de Belgische voorjaarsklassieker. Voor de Nederlandse sprintster is het de zesde zege van dit seizoen. Nog nooit eerder won een renner de klassieker Gent - Wevelgem drie keer op rij, ook bij de mannen niet.