Wiebes sprint naar unieke derde zege op rij in Wevelgem

door anp
zondag, 29 maart 2026 om 18:17
WEVELGEM (ANP) - Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij In Flanders Fields - In Wevelgem op haar erelijst bijgeschreven. De 27-jarige Nederlands kampioene van SD Worx - Protime was na 135 kilometer de beste in een sprint van vijf rensters. Ze versloeg de Belgische Fleur Moors en landgenote Karlijn Swinkels in de koers die bekendstaat als Gent - Wevelgem.
Wiebes was in 2025 en 2024 ook de beste in de Belgische voorjaarsklassieker. Voor de Nederlandse sprintster is het de zesde zege van dit seizoen. Nog nooit eerder won een renner de klassieker Gent - Wevelgem drie keer op rij, ook bij de mannen niet.
Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

generated-image (1)

Wat kost een biertje in Europa?

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

shutterstock_1167416554

Wie zijn muren van spierwit naar warm wit of olijfgroen verft, verandert geen vierkante meter – maar wel de hele waardebeleving van de ruimte.

eenzame-senior-vrouw-raam

De 'typische’ kankerpatiënt bestaat niet

anp290326063 1

Politie Israël verhindert opdragen mis door patriarch Jeruzalem

