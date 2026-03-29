Hollandse 100: 354.000 euro voor onderzoek naar lymfeklierkanker

HEERENVEEN (ANP) - De jubileumeditie van De Hollandse 100 heeft een recordbedrag opgeleverd. Het sportevenement bracht tot nu toe 354.000 euro op voor onderzoek naar lymfeklierkanker, meldt de organisatie. Ruim 740 mensen deden mee aan de tiende editie van De Hollandse 100. Donateurs kunnen nog tot donderdag geld schenken.

Onder anderen prins Bernhard, Simon Keizer, Marianne Timmer, Monique des Bouvrie en Thomas Berge deden mee met het liefdadigheidsevenement in Thialf. Ook de 11-jarige Mila, die zelf lymfeklierkanker heeft gehad, deed mee.

Prinses Margriet, die tijdens de vorige editie ten val kwam en haar arm brak, deed niet mee. Haar schaatsen worden vrijdag verloot onder de donateurs. Ook het wedstrijdpak van langebaanschaatser Jenning de Boo, waarin hij in 2025 op de 500 meter als eerste man in Thialf onder de 34 seconden reed, wordt verloot.

Bij De Hollandse 100 leggen deelnemers 90 kilometer af op de fiets en 10 kilometer op het ijs. Deelnemers konden ook kiezen voor onder meer de Halve Honderd, de groepsestafette en de Wandel Challenge.