Wielerploeg dsm-firmenich PostNL ziet Welten te laat finishen

PLATEAU DE BEILLE (ANP) - Bram Welten heeft de Tour de France na de vijftiende etappe moeten verlaten. De renner van dsm-firmenich PostNL kwam in de zware Pyreneeënrit buiten de toegestane tijdslimiet binnen.

"Er waren vandaag niet alleen grote gevechten voorin de race. Ook achterin is hard gevochten en helaas is onze Bram Welten buiten de tijd binnengekomen", meldde de ploeg op X. "Meteen vanuit de start ging het hard omhoog. Bram heeft geknokt tot aan het einde van de laatste klim naar Plateau de Beille. We zijn trots op hem."

Welten kwam ruim 57 minuten na ritwinnaar Tadej Pogacar over de finish. Daarmee was hij een kleine vier minuten te laat om verder te mogen in deze Tour. Na Fabio Jakobsen is hij de tweede opgever bij dsm-firmenich. De sprinter, voor wie Welten zijn belangrijkste helper was, stapte af in de twaalfde etappe door ziekte.