ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerploeg Picnic PostNL neemt per direct afscheid van Jakobsen

Sport
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 14:25
anp030826109 1
DEVENTER (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. Dat maakte de Nederlandse formatie bekend op X. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg.
"Na twee seizoenen in onze kleuren nemen we afscheid van Fabio Jakobsen. Na open en constructieve discussies hebben het team en Fabio een wederzijdse beslissing genomen, wat betekent dat we nu elk onze eigen weg gaan", aldus Picnic PostNL.
Jakobsen kende veel fysieke problemen in zijn tijd bij Picnic PostNL. Zo onderging hij in april 2025 een operatie vanwege een doorstromingsbeperking in zijn benen, waarna een lange revalidatie volgde. Hij won voor zijn periode bij Picnic PostNL onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

shutterstock_2740369083

Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

ANP-538760842

Stoere namen zijn passé: dit zijn de 9 zachte jongensnamen waar Nederlandse ouders nu voor vallen

shutterstock_2739817947

Besparing door bijna alles op 30 graden te wassen

Loading