Wielrenner Arensman kopman voor Ineos in Vuelta

LONDEN (ANP) - Wielrenner Thymen Arensman (24) is tijdens de Ronde van Spanje samen met zijn teamgenoot Carlos Rodriguez (23) gebombardeerd tot kopman van de Britse topploeg Ineos Grenadiers.

Het jonge tweetal zal in de Vuelta, die zaterdag van start gaat in Lissabon, worden ondersteund door onder anderen Laurens de Plus, Brandon Rivera en Jhonatan Narváez.

Arensman neemt voor de vijfde keer op rij deel aan de start van de Ronde van Spanje. Na zijn zesde plaats in de Giro d'Italia dit voorjaar maakt de 24-jarige man uit het Gelderse Deil zich op voor zijn tweede grote ronde dit jaar.

Arensman is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ineos Grenadiers. Hij kwam eind 2022 over van Team DSM (nu dsm-firmenich PostNL). Onlangs verlengde Arensman zijn contract bij het Britse topteam met drie jaar.