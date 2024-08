Beachvolleyballer Van de Velde overwoog Spelen te laten schieten

DEN HAAG (ANP) - Steven van de Velde overwoog om de Olympische Spelen in Parijs te laten schieten vanwege ophef in internationale media over zijn deelname. Dat zei de beachvolleyballer dinsdag op een persmoment in Den Haag, waar hij in tranen uitbrak.

Van de Velde blikte in Sportpark Zuiderpark voor het eerst sinds de Spelen met journalisten terug op de afgelopen weken in Parijs. De 30-jarige sporter, die een team vormde met de 23-jarige Matthew Immers, werd tijdens wedstrijden uitgejoeld door het publiek, omdat hij in 2016 door een rechtbank in Engeland was veroordeeld voor seks met een minderjarige.

De beachvolleyballer brak in tranen uit toen hij de vraag kreeg ooit te hebben overwogen om niet aan de Spelen mee te doen. "Dat heb ik zeker wel gedacht, ja", zei hij daarover. Van de Velde noemde een publicatie in een Britse tabloid waarin een foto van zijn vrouw was gebruikt. "Toen brak ik", zei de beachvolleyballer snikkend. "Ik heb iets fout gedaan, tien jaar geleden. Dat moet ik nemen. Maar mensen om mij heen pijn doen - of het Matthew is, of mijn vrouw, mijn kind... dat gaat voor mij gewoon echt te ver. Dat is zeker een moment waarop ik dacht: is het me dit waard?"

Toen Van de Velde 19 jaar was, had hij seks met een 12-jarig meisje. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.