Wielrenner Jakobsen voorlopig aan de kant met problemen aan benen

DEVENTER (ANP) - Wielrenner Fabio Jakobsen komt voorlopig niet in actie. De Nederlandse sprinter heeft een doorstromingsbeperking in zijn benen, meldt Picnic PostNL.

Jakobsen stapte eerder deze maand vermoeid af in Parijs-Nice. Die klachten had hij vaker. "Tijdens de wedstrijden vroeg in het seizoen bleek echter dat hij in de cruciale, hoge intensiteitsmomenten niet meer zo krachtig op de pedalen kon trappen als voorheen. Na verdere onderzoeken met de medische staf van het team is vastgesteld dat Jakobsen een doorstromingsbeperking in de iliacale arteriën in beide benen heeft", aldus Picnic PostNL in een persbericht.

Jakobsen wordt woensdag geopereerd en kan daarna minimaal zes weken niet fietsen. "Gelukkig heeft hij, gezien het type beperking, een gunstige prognose voor een terugkeer, maar het herstel kan even duren", aldus teamarts Camiel Aldershof.