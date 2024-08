Wielrenner Kämna verruilt Red Bull Bora-hansgrohe voor Lidl-Trek

WATERLOO (ANP) - Wielrenner Lennard Kämna rijdt de komende drie seizoenen voor Lidl-Trek. De 27-jarige Duitser komt over van Red Bull Bora-hansgrohe. Voor die ploeg kwam hij inclusief dit seizoen vijf jaar uit.

Kämna won in de drie grote wielerronden een etappe. Hij deed dat in 2020 in de Tour de France, twee jaar later in de Giro d'Italia en vorig jaar in de Vuelta. Ondanks een zware val eerder dit seizoen is Lidl-Trek ervan overtuigd dat de Duitser niet alleen terugkeert op zijn oude niveau, maar met het team nieuw succes boekt. Kämna hield aan een botsing met een auto tijdens een training onder meer gebroken ribben en een gekneusde long over en moest worden geopereerd.

"Met de overgang naar Lidl-Trek begint een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", zegt Kämna, die eerder ook uitkwam voor Team Sunweb. "Natuurlijk ben ik realistisch na mijn ongeluk en verwondingen. Ik kijk ernaar uit bij dit geweldige team te mogen horen en natuurlijk wil ik wedstrijden winnen."