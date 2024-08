Amerikaans-Russische vrouw twaalf jaar de cel in om hoogverraad

JEKATERINENBURG (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Amerikaans-Russische vrouw heeft in Rusland een gevangenisstraf opgelegd gekregen van twaalf jaar. De rechtbank in Jekaterinenburg oordeelde dat Ksenia Karelina zich schuldig heeft gemaakt aan hoogverraad. Ze zou geld hebben overgemaakt naar een pro-Oekraïense organisatie.

Karelina woont in de Verenigde Staten en werd opgepakt tijdens een familiebezoek in Rusland. Amerikaanse media hebben bericht dat de vrouw na aanvang van de Russische invasie van Oekraïne 50 dollar had overgemaakt naar een non-profitorganisatie. De Russische autoriteiten zeggen dat het geld is gebruikt om voorraden te kopen voor de Oekraïense strijdkrachten, waaronder ook wapens en munitie.