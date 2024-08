Vredesoverleg Gaza volgende week verder in Caïro

DOHA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas in de Gazastrook zullen worden voortgezet in de Egyptische hoofdstad Caïro na een "constructieve" gespreksronde deze week in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat melden internationale bemiddelaars in een gezamenlijke verklaring.

Het overleg zal voor het einde van volgende week worden hervat. Bemiddelaars Egypte en Qatar deden samen met de Verenigde Staten een voorstel om de resterende kloven tussen de standpunten van de strijdende partijen te overbruggen, volgens de verklaring die door het Egyptische voorzitterschap op Facebook werd geplaatst.

Een hoge Hamas-functionaris daarentegen benadrukte dat de resultaten van de gesprekken in Doha niet stroken met wat eerder is overeengekomen.