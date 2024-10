Wielrenner Paasschens naar Bahrain Victorious

MANAMA (ANP) - Wielrenner Mathijs Paasschens komt volgend jaar uit voor de ploeg Bahrain Victorious. De 28-jarige Nederlander komt over van het Belgische Lotto-Dstny waarvoor hij twee jaar reed.

"Paasschens staat bekend om zijn veelzijdigheid en kracht in ontsnappingen en blinkt uit in klassiekers en eendagswedstrijden", meldt de website van de in Bahrein gevestigde ploeg uit de WorldTour.

"De afgelopen jaren heb ik geprobeerd om mezelf stap voor stap te verbeteren. Ik kijk uit naar deze volgende stap in mijn carrière en geloof dat de professionele omgeving en ambities binnen de ploeg me zullen helpen om mezelf nog verder te ontwikkelen", wordt Paasschens, die geboren is in Rotterdam maar opgroeide in België, geciteerd. "Ik wil mezelf bewijzen als een waardevolle renner waar het team op kan rekenen."