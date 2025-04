Wielrenner Zijlaard vijfde in proloog Ronde Romandië

SAINT-IMIER (ANP) - Maikel Zijlaard heeft niet opnieuw de proloog van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De 25-jarige wielrenner van Tudor Pro Cycling eindigde als vijfde in de korte individuele tijdrit met start en finish in Saint-Imier. De zege ging naar de 23-jarige Brit Samuel Watson van Ineos Grenadiers.

Watson was een fractie van een seconde sneller dan de Portugees Ivo Oliveira. Zijlaard was 3 seconden langzamer over de 3,44 kilometer. De Nederlander was wel nipt sneller dan regerend olympisch en wereldkampioen Remco Evenepoel. Die eindigde op 4,4 seconden als achtste.

Zijlaard boekte vorig jaar in de proloog van de WorldTour-wedstrijd in Zwitserland zijn eerste profzege.