Banken gewild op positief Damrak, Philips omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenkoersen op de Amsterdamse effectenmarkt gingen dinsdag over een breed front omhoog. Bij de hoofdfondsen waren vooral ABN AMRO en ING gewild met koerswinsten van 1,7 procent, na goed ontvangen resultaten van Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland won ruim 5 procent in Frankfurt.

Naast meevallende cijfers, kreeg de beurshandel ook steun van het uitblijven van een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. "Het goede nieuws is dat het al een paar dagen geleden is dat we voor het laatst nieuwe aanvallen van Trump hoorden", zei een beleggingsexpert van de Zwitserse investeringsbank Swissquote.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,2 procent hoger op 874,74 punten. Philips (min 0,9 procent) stond onderaan bij de hoofdfondsen, zonder duidelijke reden. De MidKap won 0,4 procent op 824,35 punten. Londen en Frankfurt klommen tot 0,6 procent, Parijs zakte 0,2 procent.