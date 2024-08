Windsurfer Van Opzeeland naar kwartfinales medal-series op Spelen

MARSEILLE (ANP) - Windsurfer Luuc van Opzeeland gaat als nummer 5 van het klassement de kwartfinales in van de medal-series. De voormalige wereldkampioen in de iQFoil-klasse begon donderdag met een zestiende plaats, maar maakte daarna weer terrein goed met een eerste en een zesde plek.

Een plaats in de top 10 is nodig voor kwalificatie voor de afsluitende wedstrijden, waarin de medailles worden verdeeld.

Van Opzeeland stond na de races van dinsdag nog op de eerste plaats in het klassement. Hij had een dag later een bijna-aanvaring en liep daarbij een technisch probleem op, waarna hij door een aantal tegenvallende resultaten naar de vierde plaats zakte. Een protest van de Nederlander werd later afgewezen.

Wennekes

Bij de vrouwen redde Sara Wennekes het niet. De 28-jarige windfoiler zakte één positie naar de zestiende plek in het klassement, na achtereenvolgens een twaalfde, zeventiende en zestiende plaats.

De iQFoil-klasse is een nieuwe olympische discipline, nadat eerder werd gestreden in de traditionele RS:X-klasse. Bij het windfoilen zit onder de plank een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en er hogere snelheden worden bereikt.