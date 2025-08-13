ECONOMIE
Rusland boekt grootste terreinwinst in een dag sinds een jaar

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 13:49
bijgewerkt om woensdag, 13 augustus 2025 om 14:12
anp130825099 1
 De Russische krijgsmacht heeft dinsdag 110 vierkante kilometer veroverd in Oekraïne, volgens een analyse van persbureau AFP op basis van de denktank Institute for the Study of War (ISW). Dat is de grootste terreinwinst in 24 uur sinds mei 2024.
De afgelopen maanden kostte het Rusland gemiddeld zo'n zes tot zeven dagen om een vergelijkbaar gebied in handen te krijgen. De afgelopen weken ging de opmars steeds sneller, maar maandag en dinsdag kwam het tot een hoogtepunt.
De meeste Russische veroveringen vinden plaats in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Daar proberen de Russen al een jaar Pokrovsk in te nemen. Door de nieuwe ontwikkelingen lijkt de Russische krijgsmacht ook richting de steden Kramatorsk en Slovjansk op te rukken.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky erkende dat de Russen verder waren opgerukt, maar sprak niet van een grootschalige Russische doorbraak.
