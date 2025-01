Zverev voor derde keer naar laatste vier Australian Open

MELBOURNE (ANP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn carrière de halve finales bereikt van de Australian Open. De nummer 2 van de plaatsingslijst won in vier sets van de Amerikaan Tommy Paul: 7-6 (1) 7-6 (0) 2-6 6-1. De partij in de Rod Laver Arena van Melbourne duurde een kleine drieënhalf uur.

De 27-jarige Zverev behoort al jaren tot de wereldtop, maar mist nog een grandslamtitel op zijn palmares. Hij stond wel twee keer in een finale: vorig jaar op Roland Garros en in 2020 in de US Open.

De Duitser had het niet makkelijk met de Amerikaan Paul, die als twaalfde was geplaatst in de Australian Open. Hij won de eerste twee sets moeizaam na een tiebreak en gaf de derde set zelfs volledig uit handen. In het vierde bedrijf richtte de Hamburger zich op en leek hij op weg naar een overtuigende 6-0, maar Paul kreeg tegen het einde van de partij nog een korte opleving. Op eigen service maakte Zverev het uiteindelijk af op zijn derde matchpoint.

De nummer 2 van de wereld treft in de halve finale de winnaar van de kraker tussen de Serviër Novak Djokovic en Spanjaard Carlos Alcaraz, die later dinsdag wordt afgewerkt.