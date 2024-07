Zwemster Schouten mist olympische finale 100 meter schoolslag

PARIJS (ANP) - Tes Schouten heeft naast een plek in de olympische zwemfinale van de 100 meter schoolslag gegrepen. Op haar mindere nummer, op de dubbele afstand is ze de regerend wereldkampioen, hield de 23-jarige Bodegraafse al geen rekening met een medaille. Met 1.06,56 kwam ze in de halve finale ruim drie tienden van een seconde tekort voor een plek bij de beste acht.

De Zuid-Afrikaanse Tatjana Smith was net als in de series verreweg de snelste (1.05,00).

Dankzij een zwak deelnemersveld is Schouten sinds februari wel vicewereldkampioen op de 100 school. In Doha zwom ze in een nationaal record van 1.05,82 naar het zilver.