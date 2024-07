PARIJS (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben hun tweede groepsduel op de Olympische Spelen verloren van Frankrijk. De regerend olympisch kampioen was in eigen huis in het Paris Expo met 32-28 te sterk voor de ploeg van bondscoach Per Johansson.

Oranje had de eerste wedstrijd met 34-31 gewonnen van Angola. De handbalsters spelen in de groep nog tegen Spanje, Brazilië en Hongarije. Spanje is dinsdag de volgende tegenstander. De beste vier ploegen uit de groep gaan door naar de kwartfinales.