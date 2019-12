Dit zijn de onveiligste auto’s van 2019

Nog elk jaar wordt er gewerkt aan de veiligheidstechnologie van auto’s. De meeste nieuwe modellen halen dan ook met gemak de vijf sterren van de EuroNCAP-test. Toch zijn er enkelen die blijven steken op drie of vier sterren.

Dat wil overigens niet zeggen dat deze auto’s niet veilig zijn. Meestal zijn ze in de basis al wat ouder, waardoor ze niet over de nieuwste technologie beschikken. Het betekent in de praktijk dat voetgangers iets minder goed beschermd zijn als ze worden aangereden. Inzittenden zijn niet minder veilig.

Afgelopen jaar scoorden deze auto’s maar drie van de vijf sterren:

Aiways U5

Seat Mii, Volkswagen Up! en Skoda Citigo

Jeep Renegade

Vier van de vijf sterren waren er voor: