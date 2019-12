Geïnspireerd op de cybertruck: deze woning beschermt je tegen atoombommen en aardbevingen

De cybertruck van Tesla spreekt bij velen tot de verbeelding. Zo hebben de Russische architecten van Modern House een woning ontworpen die is geïnspireerd op het futuristische vehikel van Elon Musk. Het huis houdt het midden tussen een villa en een bunker en beschermt de bewoners tegen atoombommen, zombie-aanvallen en ander verschrikkelijks.

Wat ontwerp betreft lijkt het Cyberhome een beetje op een gestrande ufo. De schuine wanden zijn gemaakt van monolithisch gewapend beton en verstevigd met een extra zware stalen constructie, zodat de bewoners beschermd zijn tegen schokken, straling en aanvallen van buitenaf. Gepantserde ramen, metalen luiken en luchtsluizen zorgen voor verdere bescherming. In het midden is een autolift voor de cybertruck.

De prijzen beginnen bij 865.000 dollar. Daarvoor krijg je een woonoppervlak van 300 vierkante meter. “Klanten komen vaak naar ons toe met unieke verzoeken die moeten worden ingewilligd. Daarom hebben we het Cyberhome als blik in de toekomst ontworpen. Het project is bedoeld als een architecturaal spel, maar verrassend genoeg hebben we de eerste aanvragen al ontvangen‘’, zegt Alex Wizhevsky, de hoofdarchitect van Modern House.

Bekijk hier de eerste beelden van het Cyberhome.