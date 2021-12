In Shanghai in China kunnen mensen in een taxi stappen zonder chauffeur. De auto's rijden volledig autonoom door de stad. Passagiers identificeren zich door gezichtsherkenning of hun gsm-nummer.

De Robo-taxi, zoals de wagen toepasselijk heet, rijdt met behulp van spraakbesturing. Volgend jaar moeten er tweehonderd in de stad rijden.