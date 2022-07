Binnenkort een alter ego op Facebook: nieuwe poging om mensen te trekken

Facebook is de mogelijkheid aan het testen om gebruikers vier extra profielen te geven. Dit kunnen alter ego's of nicknames zijn. Het is dan dus mogelijk om een andere identiteit aan te nemen.

Bij de meeste mensen wordt de tijdlijn op Facebook steeds rustiger. Gebruikers voelen minder de behoefte om teksten, foto's of links te delen met hun vrienden. Ze zijn minder tijd online en dat is slecht nieuws voor moederbedrijf Meta, die de advertentie-inkomsten ziet kelderen in grote delen van de wereld.

Tijd dus om het over een andere boeg te gooien. Elk profiel krijgt zijn eigen nieuwsoverzicht en gebruikers hoeven zich alleen op hun hoofdprofiel te identificeren met hun echte naam. Het voordeel is dat je dingen kunt delen met een bepaalde vriendengroep, zonder dat deze informatie ook meteen je ouders en je oma onder ogen komt.

Het nieuwe plan is de zoveelste poging om het 'engagement' te vergroten. Het bedrijf is drastisch op zoek naar meer actieve gebruikers, likes, berichten en reacties op het platform. Tijdens de bekendmaking van de volgende kwaltaalcijfers zullen we zien waar moederbedrijf Meta staat.