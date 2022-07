Ik ga op vakantie en neem mee: GPS-tracker voor de koffer

Steeds meer mensen stoppen een bluetooth-zender of GPS-tracker in hun koffer, zodat ze na het inchecken kunnen nagaan waar hij is gebleven. Veel bagage gaat namelijk niet mee met het bedoelde vliegtuig en raakt zoek. Op Schiphol is het een zootje, maar andere vliegvelden kunnen er ook wat van.

Door gebrek aan bagagepersoneel staan veel vakantiegangers op de plek van aankomst met lege handen bij de bagageband te koekeloeren. Zo ook Susan de Jong (20) uit Winschoten. Ze vertelde tegen de NOS: “De band was aan het rollen, en er lagen maar twee koffers op. Via mijn AirTag zag ik dat mijn koffer nog op Schiphol lag.”

De GPS-tracker gaf elk uur een update, waardoor ze precies wist waar de koffer was. Anderhalve dag later werd ze ermee herenigd. "Ik kon precies de locatie zien. Woensdag zag ik dat hij nog binnen lag op het vliegveld, gisteren zag ik dat hij naast een vliegtuig lag en werd ingeladen."

Koffer in München

Anjali Mohabir uit Delft reisde voor een bruiloft naar Griekenland, maar hun koffers maakten een veel te lange tussenstop in München: "Daar waren we al bang voor. We hadden zoveel horrorverhalen gehoord over de chaos op Schiphol en andere vliegvelden. Het gaf ons enige rust om te weten waar onze koffers precies waren."

Vaak wordt de koffer enkele dagen later nabezorgd op het vakantie-adres, maar luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat het zes weken kan duren voordat bagage op de plaats van bestemming aankomt.

"Zo'n tracker is leuk, maar je kunt je bagage niet gaan halen op het vliegveld. Dus je moet alsnog wachten totdat de koffer naar je toe gebracht wordt", aldus reiziger Maikel (30) uit Oisterwijk.