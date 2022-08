Bedrijf gebruikt techniek om zwarte callcentermedewerkers wit te laten klinken

Een start-up in Silicon Valley heeft technologie ontwikkeld die de accenten van callcentermedewerkers in realtime kan veranderen. Zelf zegt het bedrijf daarmee vooroordelen te willen wegnemen, maar critici vinden dat het toegeeft aan racisme.

Het bedrijf Sanas stelt dat klanten door de aanpassing van het accent minder bevooroordeeld zijn als ze een medewerker aan de lijn krijgen. Tegenstanders noemen het een stap in de verkeerde richting. Taaldiversiteit zou juist gevierd moeten worden. Waarom zouden we allemaal precies hetzelfde moeten klinken, vinden zij.

Wit en Amerikaans

Nieuwssite SFGATE beschuldigt Sanas er dan ook van dat het de callcentermedewerkers, veelal afkomstig uit arme landen, "wit en Amerikaans wil laten klinken".

Maar Sharath Keshava Narayana, medeoprichter van Sanas, verwerpt die claim en vertelt aan de BBC dat alle vier de oprichters immigranten zijn en dat geldt ook voor 90 procent van de werknemers van het bedrijf. Hij zei dat de tool gedeeltelijk was geïnspireerd op de ervaring van een goede vriend van een van de andere oprichters.

Ontslagen

Die vriend, een derdejaarsstudent die computersysteemtechniek studeert aan de Stanford University in de VS, moest terug naar huis in Nicaragua om zijn ouders te onderhouden.

De student vond een technische ondersteuningsfunctie in een callcenter, maar werd na drie maanden ontslagen, omdat hij gediscrimineerd werd vanwege zijn accent. Narayana, zelf een voormalig callcentermedewerker, zegt dat medewerkers vaker worden gediscrimineerd vanwege hun accent. De nieuwe technologie zou dat voorkomen.

Tolerantie

Maar Ashleigh Ainsley, medeoprichter van de organisatie Color in Tech, is het daar niet mee eens. "Moeten we gewoon de huidskleur van mensen veranderen omdat sommige mensen dat misschien niet leuk vinden omdat ze racistisch zijn? We moeten niet die kant op gaan, maar juist werken aan meer tolerantie."

Op de vraag of je met de techniek niet toegeeft aan racisme, zei Narayana: "Zou de wereld een betere plek moeten zijn? Zeker. Moet de wereld diversiteit en accenten meer accepteren? Zeker. Maar callcenters bestaan ​​al 45 jaar en elke dag maakt een medewerker bij elk telefoontje deze discriminatie door."

Amerikaanse robot

Volgens het bedrijf gebruiken momenteel ongeveer duizend mensen de technologie, voornamelijk in de Filippijnen en in India. Daar zijn ze er blij mee en blijven mensen langer in dienst.

Sanas, dat naar verluidt sinds juni al zo'n 32 miljoen dollar aan financiering heeft ontvangen, beschrijft zijn technologie als een vertaaltool voor accenten. Op de website kun je luisteren hoe iemand met een Zuid-Aziatisch accent plotseling als een soort Amerikaanse robot klinkt.