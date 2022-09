Kijk uit wanneer je een nieuwe telefoon neemt: deze fout geeft grote problemen met inloggen

Na een jaar of drie begint de accu van je telefoon te haperen en gaat de snelheid van apps en internetsurfen met rasse schreden achteruit. Als je dan ook nog een dikke barst in je scherm hebt opgelopen is het echt tijd voor een nieuwe smartphone. Maar let op dat je deze app goed overzet.

Je zult waarschijnlijk je contacten wel goed overzetten, want je wilt zeker weten dat je alle telefoonnummers niet kwijtraakt. Ook WhatsApp en andere apps kunnen vrij makkelijk en zonder problemen overgezet worden op je nieuwe apparaat. Maar vergeet je Google Authenticator niet te koppelen, zodat je toegang blijft houden tot je eigen unieke tweefactorcodes.

Tegenwoordig zijn de meeste mensen wel bekend met tweestapsverificatie bij het inloggen op de mail of financiële applicaties. Zonder aanvullende bescherming maak je het de hackers wel erg gemakkelijk om in te breken en kwaad te doen. De Authenticator-app is hierbij de meest gebruikte optie om naast een wachtwoord te gebruiken.

Wis dus de Authenticator-app niet op je oude mobiel voordat je de codes hebt overgezet op je nieuwe telefoon. Volg deze simpele stappen voor Android of iPhone om inlogproblemen en veel gedoe te voorkomen: