Dit is waarom Duitsers op de autobahn niet meer hard rijden

De linkerbaan van de autobahn is het laatste stuk vrijheid van Europa: geen limiet, geen flitspaal, alleen jij en de begrenzer. Alleen: de Duitsers zelf maken er nauwelijks nog gebruik van. Op trajecten zonder limiet rijden ze gemiddeld 113,5 km/u — trager dan wat op de A2 is toegestaan. Aan de wet ligt het niet.

Bijna niemand rijdt nog hard

Op de vrije stukken autobahn in Noordrijn-Westfalen werden tussen half mei en eind augustus 2024 zo'n 1,9 miljard auto's geteld. Gemiddelde snelheid: 113,5 km/u, drie kilometer per uur minder dan bij dezelfde meting in 2021. Bijna 83 procent bleef onder de adviessnelheid van 130 km/u, ruim tien procent zat tussen de 130 en 140, en zo'n zeven procent reed daar duidelijk boven. De beeldbepalende bolide die met 250 op je bumper plakt, is statistisch een curiositeit.

Wie 200 rijdt op de autobahn valt in de categorie zeldzaam, niet in de categorie normaal.

De rekening rijdt mee

De belangrijkste rem zit in de tankslang. Uit metingen over 2017 tot en met 2023 blijkt dat elke dertig cent extra per liter de gemiddelde snelheid op onbeperkte trajecten met ongeveer 1,2 km/u drukt. Zodra de brandstofprijs boven de twee euro uitkwam, verdubbelde dat effect ruwweg naar twee kilometer per uur. En duur is het nu: in augustus 2026 kostte een liter Super E10 in Duitsland gemiddeld 2,145 euro, een record.

Wie gemiddeld 160 rijdt in plaats van 100, verbruikt bijna de helft meer brandstof. Dat is bij deze prijzen geen detail meer, maar tientjes per rit.

Vrij is de autobahn allang niet meer

Het romantische beeld van eindeloze vrije baan klopt ook geografisch steeds minder. Ruim een kwart van het netwerk heeft een permanente snelheidsbeperking, en daar komen de bouwputten nog bovenop. In 2025 waren er tot 1300 wegwerkzaamheden tegelijk in bedrijf. In datzelfde jaar werden 496.000 files geteld, samen goed voor 478.000 uur oponthoud.

Tussen de bouwhekken en de matrixborden door is de vrije autobahn eerder een uitzondering dan een regel.

De adviessnelheid met tanden

Dan is er nog het juridische addertje dat veel Nederlandse vakantiegangers niet kennen. Waar geen limiet staat, geldt een adviessnelheid van 130 km/u. Harder rijden is niet strafbaar en levert geen boete op — maar bij een ongeval kan het je duur komen te staan. Reed je harder dan 130 en was de botsing bij die snelheid te vermijden geweest, dan draai je vaak voor minstens twintig procent van de schade op, ook als de ander de fout maakte. In een zaak waarin de bestuurder de adviessnelheid met zeventig kilometer per uur overschreed, werd dertig procent medeaansprakelijkheid vastgesteld.

Wat dat voor u betekent

Wie deze zomer of dit najaar richting Beieren of de Alpen rijdt, doet er verstandig aan de cruisecontrol op 120 à 130 te zetten. Dat scheelt brandstof, het scheelt aansprakelijkheidsrisico, en u rijdt er nauwelijks later door aan: met de huidige dichtheid aan werkzaamheden en files wordt de tijdwinst van hard rijden toch weer ingeleverd bij het volgende bouwhek. De Duitsers hebben die som al gemaakt.

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