Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

Hitte sloopt auto's. Accu's begeven het, motoren koken in de file voor de tunnel, banden klappen op asfalt van vijftig graden. In Nederland liep het aantal pechgevallen tijdens de hittegolf in juni met duizenden op, en in Zuid-Europa is het niet anders. Het vervelende is niet de pech zelf, maar de rekening die volgt als je geen pechhulp voor het buitenland hebt. Sleepkosten, hotelnachten, een huurauto en het terugbrengen van je auto: samen loopt dat makkelijk op tot een paar duizend euro.

Waarom de hitte zoveel pech veroorzaakt

De ANWB Wegenwacht zag tijdens de hittegolf eind juni ruim vierduizend pechgevallen méér dan de week ervoor. Op de drukste dag ging het om zo'n 4.200 meldingen, tegen 3.400 op een gewone werkdag. De klachten zijn elk jaar dezelfde: lege of doorgebrande accu's, oververhitte motoren en kapotte banden. Bij de alarmcentrale in Assen valt op dat er dit jaar bovendien opvallend veel versleten koppelingsplaten binnenkomen — typisch het gevolg van bergop optrekken in een file voor een Alpentunnel.

Voor de zomer als geheel rekende de ANWB op ongeveer acht procent meer hulpvragen dan vorig jaar, met de aantekening dat dat percentage verder oploopt als het in Zuid-Europa warm blijft. Bij de Belgische assistentieverlener Europ Assistance lag het aantal technische interventies in het buitenland vorige hittezomer al 24 procent hoger dan het jaar ervoor. Hitte is dus geen randverschijnsel meer, maar een van de belangrijkste voorspellers van autopech onderweg.

Verrassing nummer één: je autoverzekering dekt dit niet

Veel vakantiegangers gaan ervan uit dat hun allrisk-polis pech in het buitenland afhandelt. Dat is niet zo. Een gewone autoverzekering dekt schade door aanrijding, diefstal of brand — niet een technisch defect. Een kapotte accu, een oververhitte motor of een versnellingsbak die ermee stopt valt buiten de dekking. Wie volledig casco heeft, krijgt in het buitenland vaak wel hulp via de alarmcentrale, maar met beperkte vergoedingen: bij sommige polissen is een noodreparatie tot 150 euro het enige wat wordt betaald.

Sleepkosten, een hotelnacht terwijl de auto in de garage staat, vervangend vervoer en het transport naar Nederland zitten alleen in een aparte pechhulpdekking. Zonder die dekking betaal je alles zelf, meestal ook nog eens contant of per creditcard ter plekke.

Dit kost stranden zonder pechhulp

Kostenpost Wat je zelf betaalt Pechhulp of wegslepen Franse snelweg (auto tot 1,8 ton), doordeweeks overdag € 151 vast tarief Zelfde hulp 's avonds, in het weekend of op een feestdag € 226,50 Zwaardere auto of SUV (1,8–3,5 ton), weekendtarief € 280,08 Slepen buiten de snelweg vrij tarief, vaak € 250 en meer Diagnose en werkplaatsuren in een buitenlandse garage € 100–300, exclusief onderdelen Hotel tijdens de reparatie € 80–150 per kamer per nacht Huurauto om verder te reizen € 60–150 per dag, plus borg op creditcard Auto laten terugbrengen naar Nederland € 1.100–2.000 vanuit Frankrijk of Noord-Italië Repatriëring vanuit Zuid-Spanje, Portugal of Scandinavië € 2.000 tot ruim € 8.000 Vorm van dekking Prijs Pechhulpmodule bij de doorlopende reisverzekering € 1,80–2,50 per maand Aanvullende dekking bij de autoverzekering (Univé, Centraal Beheer) € 2,35–3,63 per maand Kortlopende pechhulp voor één autovakantie € 18–20 per reis Allianz Global Assistance, jaarabonnement Europa € 64,95 ANWB Wegenwacht Europa vanaf € 105,50 per jaar

Een rekensom uit de praktijk

Je staat op zaterdagmiddag stil op de A7 bij Valence met een oververhitte motor. Wegslepen kost € 226,50. De garage kijkt maandag, rekent € 220 aan diagnose en constateert dat het onderdeel er pas over vijf dagen is. Twee hotelnachten voor een gezin: € 260. Een huurauto om de vakantie te redden, vijf dagen: € 450. De auto gaat uiteindelijk op een oplegger naar Nederland: € 1.400. Totaal: ruim € 2.550 — voor pech die met een dekking van een paar tientjes volledig was afgedekt.

Wat je krijgt voor je verzekering bij pech

Wat je daarvoor terugkrijgt: noodreparatie langs de weg, slepen naar de dichtstbijzijnde garage, hotelovernachtingen (bij Univé maximaal drie nachten à € 80 per persoon), vervangend vervoer — ABN AMRO vergoedt tot € 150 per dag, Interpolis € 125 per dag — en repatriëring als de auto niet binnen enkele dagen te repareren is. Ook het toesturen van onderdelen uit Nederland zit er meestal in.

Let op de kleine lettertjes. Vervangend vervoer geldt vaak pas als de reparatie langer dan vier tot acht uur duurt, een huurauto vergt bijna altijd een creditcard, en een caravan of camper valt niet automatisch onder dezelfde dekking.

Checklist voor wie nog moet rijden

Sluit pechhulp buitenland af vóór vertrek — achteraf kan het niet, en veel polissen kennen een wachttijd.

Controleer koelvloeistof, accu, bandenspanning en olie; laat bij een oudere auto een vakantiecheck doen.

Zet het nummer van je alarmcentrale in je telefoon en fotografeer je polisblad en groene kaart.

Bel áltijd eerst je eigen alarmcentrale, ook op de snelweg. Regel je zelf een sleepwagen, dan riskeer je dat de kosten niet worden vergoed.

Bewaar elke factuur: berging, garage, hotel, taxi, treinkaartje. Zonder bonnen geen vergoeding.

Vraag in de garage om een schriftelijke prijsopgave voordat er iets wordt gedemonteerd.

Rijd in hitte 's ochtends vroeg, zet de airco maximaal zes graden onder de buitentemperatuur en leg water, eten en een paraplu achterin.

Kort samengevat

Hitte maakt autopech waarschijnlijker, en in het buitenland is de rekening voor die pech onevenredig hoog. Het verschil tussen twintig euro dekking en tweeduizend euro schade zit hem in één vinkje bij het afsluiten van je verzekering.