Mag je een lekkende batterij vasthouden? En hoe voorkom je dat hij gaat lekken?

Een lekkende batterij is niet alleen erg smerig, het kan ook gevaarlijk zijn. Ga er dus voorzichtig mee om.

Vooral alkalinebatterijen kunnen gaan lekken als ze te lang in een apparaat zitten. Dat komt door de elektrolyt, de vloeibare geleider die ervoor zorgt dat de plus en de min op elkaar reageren en stroom opwekken. Je kunt zien dat een batterij lekt aan een wit korrelig laagje dat aan de buitenkant ontstaat.

Je kunt zo'n lekkende batterij beter niet met je blote handen vastpakken, omdat je huid en je ogen erdoor geïrriteerd raken. Het beste kun je dus een handschoen aandoen. Eigenlijk is het ook nog beter om je ogen te beschermen met bijvoorbeeld een zonnebril. Ook houd je kinderen en huisdieren het liefst uit de buurt van een lekkende batterij.

Een lekkende batterij doe je het beste in twee plastic zakjes of in huishoudfolie en breng je dan naar een inleverpunt.

Je kunt dat hele lekken echter ook voorkomen door bijvoorbeeld geen twee verschillende merken batterijen in één apparaat te stoppen. Ook kun je beter de batterijen eruit halen als je een apparaat lange tijd niet gebruikt. Tenslotte leg je batterijen liever niet in de volle zon en bewaar je ze op een droge koele plek.