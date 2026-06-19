Door deze 7 fouten tijdens het rijden help je je auto om zeep

Je auto kan veel hebben, maar als je continu dezelfde dingen verkeerd doet, gaat hij sputteren. Doe het beestje dus een lol en stop met deze zeven fouten:

Hand op de pook

Door de druk van je hand op de versnellingspook slijt de versnellingsbak sneller. Bovendien is het veiliger om je handen aan het stuur te houden. Koppeling ingedrukt

We weten het allemaal: laat die koppeling los als je rijdt. Maar doe je dat ook altijd? Het ding slijt sneller als je hem te lang ingedrukt houdt dus laat de versnelling ook niet in de 1 staan als je bij een stoplicht wacht. Remmen bij het afdalen

In Nederland gebruik je gewoon de rem als je wilt stoppen, maar als je in de bergen rijdt en bezig bent met een scherpe afdaling moet je dat niet doen. Rem dan altijd op de motor en druk het rempedaal enkel in als je nog bij moet remmen. Te snel in de achteruit

Niemand wordt blij van het geluid van verkeerd geschakel. Ga je van vooruit naar achteruit wacht dan dus altijd tot je helemaal stilstaat. Sturen terwijl je stilstaat

Alvast in de goede richting sturen voor je wegrijdt? Doe het niet: alleen rijdend sturen, is een advies dat je vast al eens hebt gehoord. Te weinig bandenspanning

De meeste auto's geven wel een melding als er te weinig lucht in de banden zit. En dat is maar goed ook. Niet alleen kost het extra brandstof, te weinig bandenspanning leidt ook tot een slechtere wegligging. Over de stoeprand rijden

Vooral het rechterachterwiel heeft flink te lijden onder een beuk op de stoeprand tijdens het achteruit inparkeren. Wees dus voorzichtig en rijdt enkel recht de stoep op, met twee wielen tegelijk dus.