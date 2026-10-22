Een gepeld teentje knoflook in de wc-pot, ’s avonds voor het slapengaan, en ’s ochtends doortrekken. Volgens RTL houdt je toilet daarmee bacteriën en schimmel buiten de deur, dankzij de stof allicine. Die stof bestaat, alleen er is een probleem: het spul zit nauwelijks in een heel teentje.

Een heel teentje maakt bijna geen allicine

Knoflook bevat geen kant-en-klare allicine. De stof ontstaat pas als je een teentje snijdt, plet of kauwt. Dan komt het enzym alliinase, een eiwit dat een reactie op gang brengt, in contact met de stof alliïne. Daaruit vormt zich allicine.

Dat gaat snel. Binnen 30 seconden is de reactie voor 97 procent klaar, schrijven onderzoekers rond plantenbioloog Alan Slusarenko van de RWTH Aachen in een overzichtsstudie uit 2021 . Ze noemen allicine in de titel “de geur van vers geplette knoflook”. Die scherpe lucht als je een teen fijnhakt, is de stof zelf. Een heel gepeld teentje ruikt veel zwakker, omdat de meeste cellen intact blijven.

Geplet blijft er ook weinig van over

In het lab remt allicine bacteriën als E. coli en ook schimmels. Daar werken onderzoekers met afgemeten hoeveelheden zuivere allicine of knoflookextract. In je wc-pot verdunt de stof uit één teentje direct in het water.

Allicine is bovendien onstabiel. De stof valt snel uiteen in andere zwavelverbindingen, schreef dezelfde onderzoeksgroep in een eerdere overzichtsstudie uit 2014 . Een nacht laten liggen, zoals de tip voorschrijft, maakt het teentje dus niet sterker.

Dan is er nog de plek. Het teentje ligt onderin, in het water. De rand onder de spoelrand en de bril komt het niet tegen.

Urinesteen blijft gewoon zitten

De gele of bruine aanslag in veel wc-potten is urinesteen. Die ontstaat als kalk uit het spoelwater reageert met stoffen in urine, legt Kassa uit. De laag wordt steeds harder. Bacteriën vinden er een voedingsbodem.

Knoflook lost geen kalk op. Daarvoor heb je zuiveringszout, een zuur middel of een borstel nodig. Er zijn een paar goedkope manieren om bruine aanslag in je wc-pot weg te krijgen.

Je wc hoeft meestal niet ontsmet te worden

De knoflooktruc gaat ervan uit dat je toilet ontsmet moet worden. Het RIVM ziet dat anders. In een folder over schoonmaken in huis zet het instituut het toilet tussen het aanrecht en de badkamer: een allesreiniger is genoeg.

Zwaarder spul heeft vooral zin als iemand in huis buikgriep heeft. Lees hier welke schoonmaakmiddelen bacteriën echt doden , van azijn tot bleekmiddel.

“Desinfecterende middelen zijn vaak niet nodig om infecties te voorkomen.”

Hiermee houd je de pot wel schoon

Allesreiniger en wc-borstel. Neem bij je wekelijkse schoonmaakronde ook de rand onder de spoelrand mee. Trek daarna door, zodat het losgeborstelde vuil wegspoelt.

Neem bij je wekelijkse schoonmaakronde ook de rand onder de spoelrand mee. Trek daarna door, zodat het losgeborstelde vuil wegspoelt. Zuiveringszout tegen aanslag. Strooi een kopje in de pot, laat het een kwartier inwerken en borstel het weg. Schoonmaakazijn werkt ook, maar die moet een nacht blijven staan, zegt Kassa.

Strooi een kopje in de pot, laat het een kwartier inwerken en borstel het weg. Schoonmaakazijn werkt ook, maar die moet een nacht blijven staan, zegt Kassa. Knop, bril en deurklink. Die raak je met je handen aan. Een doekje met allesreiniger is genoeg.

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