Een gepeld teentje knoflook in de wc-pot, ’s avonds voor het
slapengaan, en ’s ochtends doortrekken. Volgens RTL
houdt je toilet
daarmee bacteriën en schimmel buiten de deur, dankzij de
stof allicine. Die stof bestaat, alleen er is een probleem: het spul zit nauwelijks in een heel teentje.
Een heel teentje
maakt bijna geen allicine
Knoflook bevat geen kant-en-klare allicine. De stof ontstaat pas als
je een teentje snijdt, plet of kauwt. Dan komt het enzym alliinase, een
eiwit dat een reactie op gang brengt, in contact met de stof alliïne.
Daaruit vormt zich allicine.
Dat gaat snel. Binnen 30 seconden is de reactie voor 97 procent
klaar, schrijven onderzoekers rond plantenbioloog Alan Slusarenko van de
RWTH Aachen in een overzichtsstudie uit
2021
. Ze noemen allicine in de titel “de geur van vers geplette
knoflook”. Die scherpe lucht als je een teen fijnhakt, is de stof zelf.
Een heel gepeld teentje ruikt veel zwakker, omdat de meeste cellen
intact blijven.
Geplet blijft er ook
weinig van over
In het lab remt allicine bacteriën als E. coli en ook schimmels. Daar
werken onderzoekers met afgemeten hoeveelheden zuivere allicine of
knoflookextract. In je wc-pot verdunt de stof uit één teentje direct in
het water.
Allicine is bovendien onstabiel. De stof valt snel uiteen in andere
zwavelverbindingen, schreef dezelfde onderzoeksgroep in een eerdere
overzichtsstudie uit 2014
. Een nacht laten liggen, zoals de tip
voorschrijft, maakt het teentje dus niet sterker.
Dan is er nog de plek. Het teentje ligt onderin, in het water. De
rand onder de spoelrand en de bril komt het niet tegen.
Urinesteen blijft gewoon
zitten
De gele of bruine aanslag in veel wc-potten is urinesteen. Die
ontstaat als kalk uit het spoelwater reageert met stoffen in urine, legt
Kassa
uit. De laag wordt steeds harder. Bacteriën vinden er een
voedingsbodem.
Knoflook lost geen kalk op. Daarvoor heb je zuiveringszout, een zuur
middel of een borstel nodig. Er zijn een paar goedkope manieren om bruine
aanslag in je wc-pot
weg te krijgen.
Je wc hoeft meestal
niet ontsmet te worden
De knoflooktruc gaat ervan uit dat je toilet ontsmet moet worden. Het
RIVM ziet dat anders. In een folder
over schoonmaken in huis
zet het instituut het toilet tussen het
aanrecht en de badkamer: een allesreiniger is genoeg.
Zwaarder spul heeft vooral zin als iemand in huis buikgriep heeft.
Lees hier welke
schoonmaakmiddelen bacteriën echt doden
, van azijn tot
bleekmiddel.
“Desinfecterende middelen zijn vaak niet nodig om infecties te voorkomen.”
Hiermee houd je de pot wel
schoon
- Allesreiniger en wc-borstel. Neem bij je wekelijkse
schoonmaakronde ook de rand onder de spoelrand mee. Trek daarna door,
zodat het losgeborstelde vuil wegspoelt.
- Zuiveringszout tegen aanslag. Strooi een kopje in
de pot, laat het een kwartier inwerken en borstel het weg.
Schoonmaakazijn werkt ook, maar die moet een nacht blijven staan, zegt
Kassa.
- Knop, bril en deurklink. Die raak je met je handen
aan. Een doekje met allesreiniger is genoeg.
Meer weten?