Viezer dan de wc-bril: deze 8 spullen in huis zitten vol bacteriën

Denk je dat je toilet het smerigste plekje in huis is? Dan heb je het mis. Volgens een schoonmaakexpert van Werkspot zitten juist alledaagse spullen waar je nauwelijks bij stilstaat onder de bacteriën. En nee, dat gaat niet alleen om de keuken. Ook op de bank en zelfs in je tas liggen ziektekiemen op de loer.

„De badkamer krijgt tijdens het schoonmaken vaak de meeste aandacht. Veel mensen maken hun toilet meerdere keren per week grondig schoon, terwijl andere alledaagse voorwerpen, zoals de afstandsbediening, vaak worden vergeten. Toch worden die regelmatig met ongewassen handen aangeraakt”, zegt de kenner tegen Metro.

Telefoon

Vooral je telefoon blijkt een wandelende bacteriebom. We nemen dat ding overal mee naartoe — ja, ook naar het toilet — en daardoor kan een smartphone volgens de expert soms wel tien keer vuiler zijn dan een wc-bril. Even snel schoonmaken met een doekje is dus geen overbodige luxe.

Ook in de keuken gaat het opvallend vaak mis. Koelkastgrepen bijvoorbeeld: tijdens het koken raken veel mensen die aan nadat ze rauwe kip of vlees hebben verwerkt. Handen wassen? Dat wordt nog weleens vergeten. Resultaat: bacteriën verspreiden zich razendsnel via handgrepen en oppervlakken.

Keuken

Snijplanken zijn een ander onderschat risico. Rauw vlees, groenten en fruit komen er allemaal op terecht. Wie steeds dezelfde plank gebruikt, vergroot de kans op kruisbesmetting flink. De expert adviseert daarom aparte snijplanken voor vlees en andere producten.

Maar daar blijft het niet bij. Ook deurklinken en lichtschakelaars blijken echte bacteriemagneten. Zeker in huishoudens waar meerdere mensen wonen, worden die oppervlakken voortdurend aangeraakt zonder dat iemand erbij nadenkt.

Vaatdoekjes en sponsjes

En dan zijn er nog de spullen die juist bedoeld zijn om schoon te maken: vaatdoekjes en sponsjes. Die blijken vaak smeriger dan het aanrecht zelf. Een spons kan binnen twee weken al miljoenen bacteriën bevatten. Regelmatig vervangen of reinigen is dus essentieel.

Verder staan ook afstandsbedieningen, herbruikbare boodschappentassen en koffiezetapparaten op het lijstje van vergeten viezigheid. Vooral boodschappentassen waarin rauw vlees of vis heeft gezeten, kunnen een broedplaats voor bacteriën worden.

Kortom: wie denkt dat een schoon toilet genoeg is, heeft nog werk te doen. De echte bacteriehotspots liggen vaak gewoon binnen handbereik.